Botafogo fica na disputa do rebolo O Botafogo terá que disputar a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista contra o vice-campeão da Série A2. Com a derrota para o América por 3 a 2, neste domingo, a equipe de Ribeirão Preto ficou na penúltima colocação do rebolo, com apenas 4 pontos. Só foi melhor do que a já rebaixada Inter de Limeira, que somou apenas 1. Assim, a Lusa conseguiu se livrar da ameaça da segundona. O resultado em São José do Rio Preto também deu o título simbólico do rebolo ao América, que chegou aos 12 pontos, o mesmo que Marília e Ponte Preta - leva vantagem no número de vitórias (4 contra 3). Além da derrota do Botafogo, a Lusa fez sua parte para escapar do rebaixamento. Afinal, jogando no Canindé, a equipe derrotou o Juventus por 1 a 0 e chegou aos 8 pontos. O Rio Branco, também ameaçado, ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira, mesmo jogando em casa, e se livrou de continuar a disputa do rebolo do Paulista. Nos outros dois jogos disputados neste domingo, pela última rodada do rebolo, o Paulista goleou o Mogi Mirim por 4 a 1 e o Ituano ganhou do União São João por 3 a 0. Confira a classificação final do rebolo: 1) América, Marília e Ponte Preta - 12 pontos 4) Paulista - 10 5) Mogi Mirim - 9 6) União São João, Ituano e Portuguesa - 8 9) Juventus - 7 10) Rio Branco - 6 11) Botafogo - 4 12) Internacional - 1