Botafogo fica perto da Sul-Americana O Botafogo está a uma vitória de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, segundo os cálculos da comissão técnica. O clube carioca venceu ontem o Paraná, por 2 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, e precisa somar mais três pontos nas últimas quatro rodadas do Campeonato Nacional para voltar a participar de uma competição internacional. O Botafogo soma agora 53 pontos, quatro a menos que o Paraná, que torna mais remota sua chance de se classificar para a Copa Libertadores da América. Pelo visto, se contentará em disputar a Copa Sul-Americana, um torneio também rentável financeiramente, na próxima temporada. O Botafogo não teve ótima atuação no primeiro tempo, mas, mesmo assim, foi superior ao Paraná e fez por merecer a vitória parcial, por 1 a 0, até o intervalo. O meia Ramon foi o melhor em campo do time alvinegro. Distribuiu bons passes e fez um belo gol de falta, aos 32 minutos. O clube carioca poderia ter aumentado a vantagem no placar logo em seguida. O lateral-direito Ruy driblou o goleiro Flávio e chutou rasteiro, mas o zagueiro Marcos interceptou a bola quase em cima da linha. Já o Paraná priorizou a defesa ao ataque. Limitou-se apenas a marcar. Quase não deu trabalho à zaga adversária. No segundo tempo, o Botafogo continuou pecando na hora de finalizar e quem pagou a conta foi o técnico Celso Roth, que nesta semana teve desavenças com o atacante Alex Alves e o deixou fora do time. Sua situação é delicada no clube. Na vitória ou na derrota, ele é hostilizado pelos torcedores. É quase certo que Roth não estará à frente da equipe alvinegra em 2006. O técnico somente respirou aliviado no momento em que o volante Juca fez, de cabeça, o segundo gol do Botafogo, quase no fim do jogo. A partir daí, a torcida poupou o treinador de críticas e passou a cantar o hino do clube.