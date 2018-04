Botafogo fica satisfeito com o empate no Palestra Itália

Apesar da posição na tabela ser preocupante - o time é apenas o 15.º colocado, apenas dois pontos à frente da linha da zona do rebaixamento, os jogadores do Botafogo gostaram do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste sábado, no Palestra Itália.

"Acho que foi um bom resultado", comentou André Lima. "A gente veio aqui com a proposta de sair com um ponto e foi o que conseguimos", comemorou o autor do gol botafoguense.

'Do outro lado do campo', o goleiro Flávio lamentou o gol do Palmeiras. "Sai mal na bola e admito que falhei no gol deles. Poderíamos ter saído com a vitória", disse o camisa 1, que depois comemorou o resultado. "Jogar aqui no Palestra Itália é sempre difícil, então, qualquer ponto conquistado aqui é sempre um bom resultado."