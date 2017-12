Botafogo fica sem dois titulares Redução no preço dos ingressos, entrada grátis para mulheres, pedidos de apoio aos torcedores e otimismo são as armas do Botafogo para conseguir vencer o Guarani, amanhã, às 16 horas, no estádio Caio Martins, em Niterói, Grande Rio. O bom clima na equipe só foi abalado hoje, com as suspensões por um jogo do goleiro Jéfferson e do lateral-esquerdo Jorginho Paulista, pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição será cumprida amanhã e eles serão substituídos por Max e Renatinho, respectivamente. "O bom é que a maioria das mulheres não entende tanto de futebol e, mesmo que o lance não tenha perigo, elas ficam gritando e nos incentivando", festejou o meia Túlio, apoiando a decisão do presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. O dirigente fixou o preço dos ingressos em R$ 8 para o setor A, R$ 7 para o B, e R$ 10 para o C, num total de 12 mil entradas. "Na situação em que estamos, o Guarani é o nosso adversário direto. E poder ter a torcida do nosso lado é a melhor forma de pressioná-lo." O Botafogo tem 47 pontos na tabela de classificação, apenas quatro de vantagem para o time paulista, e, por isso, os atletas cariocas atribuíram ao jogo a importância de "seis pontos", na briga para permanecer na divisão de elite no Nacional. A hipótese de uma derrota para o Guarani nem foi cogitada pelos jogadores. Apesar de ter treinado a formação tática 3-5-2, o técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, optou por não modificar a forma de atuar da equipe e a armou no 4-4-2, com a permanência de Elvis no meio-de-campo. A intenção do treinador é a de que atuando no esquema tradicional o time possa criar o maior número de jogadas ofensivas possível e fazer os gols necessários à vitória. "De qualquer maneira, vamos precisar ter atenção à marcação. Não podemos cometer os erros da partida contra o Flamengo", alertou Bonamigo. "Todos estão cientes da importância dessa vitória contra o Guarani, nosso adversário direto na briga pelo rebaixamento."