Botafogo fica sem o goleiro Max Os torcedores do Botafogo receberam uma má notícia nesta segunda-feira: por causa de uma luxação no joelho direito, o goleiro Max precisou realizar uma artroscopia. A previsão do médico do clube, Márcio Cunha, é a de que o jogador permaneça afastado da equipe por 15 dias. ?O Max vinha apresentando uma luxação no joelho. Foi tratado, melhorou, mas o problema voltou. Suspeitamos que fosse uma lesão intra-muscular, fato confirmado após uma ressonância?, explicou o médico do Botafogo. ?Estávamos atrasando o procedimento cirúrgico para ele permanecer atuando, mas o joelho inchou repentinamente e decidimos realizá-lo.? Assim, o goleiro Lopes, que já atuou contra o Coritiba, no sábado, continuará como titular do Botafogo no lugar de Max. Outro problema para o técnico Celso Roth é a ausência do lateral-esquerdo Bill, punido com o terceiro cartão amarelo. A tendência é que um atleta seja improvisado no setor. Em compensação, para o jogo contra a Ponte Preta, na quinta-feira, o meia Juca e o atacante Reinaldo retornam ao time, depois de cumprirem suspensão.