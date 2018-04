Botafogo ficará concentrado durante toda a semana

"Ainda precisamos equilibrar a parte física e vamos fazer mais uma semana de internato em General Severiano. Não quero repetir o que aconteceu no ano passado, quando nos concentramos 48 horas antes das partidas. É importante que os jogadores tenham a hora de ir ao samba e tomar aquela cervejinha, mas o momento exige responsabilidade", pregou Estevam.

Os reforços que ainda não foram a campo - o uruguaio Sebastián "El Loco" Abreu, Somália, Vinícius Colombiano e Fábio Ferreira - estão sendo submetidos a intensos treinos físicos. O atacante, porém, não deverá encarar o Friburguense, nesta quinta-feira, no Engenhão. Sua estreia está sendo guardada para o embate contra os vascaínos.

"O Herrera me surpreendeu pela movimentação pelos lados do campo. Acho que essa dupla com o Abreu realmente pode dar certo", observou o técnico botafoguense, que estava preocupado em formar um ataque com dois homens que ficassem muito fixo dentro da área.