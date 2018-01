Botafogo: força máxima na ?decisão? O técnico Bonamigo vai contar com a força máxima na decisiva partida do Botafogo contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro é o único grande clube que depende apenas de seus resultados para se classificar às semifinais da Taça Guanabara. O Vasco precisa derrotar o Friburguense e torcer contra o Botafogo. "Fizemos nossas melhores partidas no Maracanã. A torcida vai nos apoiar. E, pela primeira vez na competição, vou escalar o time que considero titular", disse o treinador. Mas Bonamigo reconhece que terá um difícil adversário pela frente e que o Alvinegro terá muito trabalho para conquistar a vitória. "Não é à toa que o Volta Redonda lidera o nosso grupo e já garantiu sua vaga na semifinal."