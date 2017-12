Botafogo: futuro de Leandrão ainda incerto O atacante Leandrão ainda não sabe onde vai atuar em 2004. Os direitos federativos do jogador pertencem ao Internacional, mas ele tem proposta de clubes europeus e pode acertar sua transferência nos próximos dias. No entando, o atleta nem sequer descarta a possibilidade de continuar no Botafogo. O contrato com o Alvinegro termina no dia 31 de dezembro de 2003. Mas para garantir a permanência de Leandrão, o presidente do clube carioca, Bebeto de Freitas, terá que desembolsar R$ 200 mil e, assim, renovar o empréstimo do jogador por mais um ano. Só que o Internacional terá que liberar o atleta. A princípio, os gaúchos contam com Leandrão para a temporada 2004.