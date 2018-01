Botafogo ganha com dois de Guilherme O atacante Guilherme brilhou ao fazer os dois gols da vitória do Botafogo sobre o Olaria (2 a 0), nesta quarta-feira, no Maracanã. No primeiro, o artilheiro, mesmo entre os zagueiros, conseguiu cabecear a bola cruzada por Rogério Souza. Já no segundo, o zagueiro Berg falhou, Alex Alves fez boa jogada individual, cruzou e Guilherme apenas teve o trabalho de ampliar o marcador.