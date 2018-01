Botafogo ganha do Cabofriense: 2 a 1 O Botafogo voltou à zona de classificação do Campeonato Carioca, ao vencer o Cabofriense por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Correão, em Cabo Frio. A equipe chegou aos 17 pontos e ocupa a quarta colocação. Diante dos resultados desta quarta-feira, a rodada decisiva do Carioca, que seria realizada toda no sábado de carnaval, deve ser modificada. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, pretende assinar amanhã um ato administrativo adiando os jogos. O clássico entre Flamengo e Vasco permanece inalterado e será mesmo no sábado. O jogo entre América e Americano, que foi adiado por causa da Copa do Brasil e que estava marcado para o dia 6 de março, também será neste sábado. Os outros jogos aconteceriam no dia 6: Bangu x Olaria, Americano x Friburguense, América x Botafogo, Madureira x Volta Redonda e Cabofriense x Fluminense. No jogo desta quarta-feira, o Cabrofiense quase saiu na frente, mas o lateral-direito Adriano Leite desperdiçou a oportunidade. Depois disso, o árbitro Marcelo Henrique anulou corretamente dois gols: um para cada equipe. No primeiro, o atacante Jack Jones fez falta no goleiro Max. No segundo, Fábio, do Botafogo, estava impedido. Os dois times chegaram bem ao ataque, mas desperdiçaram as oportunidades. Num bom ataque do Botafogo, o meia Almir chutou para ótima defesa do goleiro Adriano. Do outro lado, Jack Jones era quem mais assustava o gol alvinegro. Ele chegou a perder uma chance incrível, sozinho dentro da pequena área. Aos 35 minutos, um lance polêmico. Após cruzamento da esquerda, Teti se apoiou em Misso e tocou de cabeça. Fabiano aproveitou e marcou o gol para o Cabofriense. O árbitro validou o lance, mas depois acabou voltando atrás na decisão, anulou a jogada, apontando falta. No segundo tempo, O Botafogo voltou melhor. Logo aos 5 minutos, o meia Camacho cobrou escanteio e o zagueiro Gilmar fez 1 a 0. Aos 8, o atacante Fábio recebeu do mesmo Camacho e tocou na saída do goleiro Adriano Silva: 2 a 0. Aos 31, o Cabofriense descontou numa cobrança de pênalti do meia Teti. Outro jogo - O Bangu venceu o América por 1 a 0, também nesta quarta-feira à noite, em Édson Passos. O gol foi marcado por João Rodrigo. Ficha técnica: Gols: Gilmar, aos 5, Fábio, aos 8, e Teti, aos 31 minutos do segundo tempo. Botafogo: Max; Márcio Gomes, Sandro (Alan), Gilmar e Misso (Renatinho); Túlio, Fernando, Almir e Camacho; Fábio e Leandrão (Carlos Alberto). Técnico: Levir Culpi. Cabofriense: Adriano Silva; Adriano Leite, Fabiano, Cristiano e Everton; Arcelino, Teti, Joãozinho (Aílton), e Marco Marins (Márcio Costa); Jack Jones (Marcelinho) e Zé Carlos. Técnico: Dário Lourenço. Árbitro: Marcelo Henrique. Cartão amarelo: Misso, Márcio Gomes, Fabiano e Fernando. Cartão vermelho: Alan e Cristiano. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Correão, Cabo Frio.