Botafogo ganha do Flamengo por 1 a 0 Em um jogo sem muita emoção, o Botafogo venceu o clássico contra o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Apesar da derrota, o Fla disputa agora a primeira partida da semifinal com o Vasco, provavelmente na quinta-feira à noite. Já o Bota, eliminado da competição, decide com o Santos quem será um dos finalistas do Torneio Rio-São Paulo, na quarta-feira. Apesar de o clássico não valer mais nada, pois os semifinalistas já estavam definidos, os dois times prometerem muito empenho em campo para não decepcionar a torcida. Mas, o que se viu foi um jogo morno. O único gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. O atacante Donizete recebeu um passe do meia Souza, pela direita, e cruzou para o atacante Taílson, que fez 1 a 0 para o Botafogo. Mesmo perdendo, o Flamengo não tentou aumentar o ritmo em busca do empate. O meia Petkovic, que retornou à equipe após uma contusão muscular na coxa direita, não superou o trauma da lesão e, visivelmente, preferiu se poupar dentro de campo. No início do segundo tempo, o técnico Zagallo substituiu Petkovic por Iranildo e Rodrigo Gral entrou no lugar do atacante Reinaldo. A equipe do Flamengo melhorou um pouco, mas foi o Botafogo que quase ampliou o marcador, aos 10 minutos, em um chute de Donizete, defendido pelo goleiro Júlio César. A entrada do meia Iranildo aumentou a criação de jogadas ofensivas do Flamengo e, em um chute de perna esquerda, aos 12 minutos, ele obrigou o goleiro Vagner a fazer uma bela defesa. Em seguida, foi a vez de Júlio César defender uma bola cabeceada por Taílson, que ainda tocou no travessão antes de sair. Com as expulsões do zagueiro Juan, do Flamengo, e do meia Serginho, do Botafogo, as duas equipes limitaram-se a manter o ritmo do jogo até o final, conformadas com o resultado.