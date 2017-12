Botafogo ganha do Fortaleza no Ceará O Botafogo derrotou o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), mas não conseguiu evitar a partida de volta na próxima semana, no Rio, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, a equipe carioca obteve um boa vantagem e poderá até perder por 1 a 0, em casa, que se classifica para a próxima fase da competição. O Botafogo abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo, com o gol de Rodrigo. Mas, aos 45, o Fortaleza conseguiu empatar na cobrança de pênalti de Marcelo Passos. No segundo tempo, a equipe carioca voltou melhor e foi com tudo ao ataque até marcar o gol da vitória. E ele saiu aos 10 minutos, com Carlinhos. Depois, a equipe cearense tentou novo empate, mas os botafoguenses se seguraram bem na defesa e garantiram o resultado.