Botafogo ganha e é líder do Brasileiro O Botafogo ganhou de virada do Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio, e chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, pois soma seis pontos após dois jogos disputados. Já os corintianos seguem com um único ponto. No primeiro tempo, os jogadores dos dois times pareciam sentir muito a falta da torcida, pois o jogo foi realizado com os portões do estádio fechados - punição imposta ao Botafogo por incidentes no campeonato do ano passado. Assim, o ritmo da partida era lento, como se houvesse um calor de 40 graus atrapalhando o rendimento de todos. Mas o tempo estava fresco. Roger era o jogador mais animado em campo, dava bom ritmo ao jogo e o Corinthians, mesmo não fazendo nada de excepcional, foi se impondo. Aos 33 minutos, na cobrança de um escanteio, Marcelo Mattos cabeceou para o chão. Oziel e Jonílson não saíram e deram condição de jogo para Gil, que completou, também de cabeça: 1 a 0. Na saída para o intervalo, Gil prometeu mais precisão do time nas finalizações para "matar o jogo logo no início do segundo tempo." Mas o Botafogo voltou diferente, com Almir no lugar de Juca. E, logo aos cinco minutos, veio o empate. Betão levo um chapéu de Túlio e, atrapalhado, acertou a cabeça do volante dentro da área. Alex Alves cobrou bem o pênalti: 1 a 1. O jogo ganhou velocidade, com chances para os dois lados. Ramon e Almir tabelaram, com perigo, aos 11 minutos. Tevez e Edson responderam, em jogada similar, dois minutos depois. Aos 23, Gil tentou um drible a mais e não pode chutar. Recuou para Dinelson, que arriscou, mas o goleiro Jefferson mandou para escanteio. Nesse ritmo, foi o Botafogo quem fez o segundo gol, aos 29 minutos. No lance, Almir atacou pela direita e cruzou para Ramon, que acertou um chute forte, de primeira. Para buscar o empate, o técnico Passarella fez uma alteração inútil no Corinthians. Colocou Fininho no lugar de Gustavo Nery, trocando lateral por lateral. Melhor para o Botafogo, que ainda marcou seu terceiro gol. Marcelinho, que tinha entrado no lugar de Caio no segundo tempo, puxou contra-ataque pela esquerda e foi derrubado por Sebá. Pênalti de novo. Alex Alves bateu outro e fechou o placar: 3 a 1.