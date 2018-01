Botafogo ganha e já se classifica O Botafogo atuou bem e conseguiu a classificação antecipada à próxima fase da Copa do Brasil, ao vencer o Cene por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vantagem por dois gols de diferença assegurou a vaga ao time carioca, que agora enfrentará o São Caetano. Na tentativa de obter a vaga antecipada, o Botafogo iniciou a partida pressionando o adversário e deu a impressão de que a vitória seria obtida facilmente. Aos seis minutos, o atacante Camacho, em um belo chute de perna esquerda, abriu o placar. A desvantagem no placar desestruturou o time do Cene, mas o time carioca não conseguiu marcar outro gols. No segundo tempo, logo aos 30 segundos, boa chance do Cene. O atacante Carlinhos entrou sozinho na grande área, mas permitiu que o zagueiro Gilmar lhe tomasse a bola. Apesar da tentativa de reação do adversário, o Botafogo marcou o segundo gol aos 17 minutos, depois de o meia Almir ter aproveitado um rebote do goleiro Renê. Após o segundo gol, o Botafogo desperdiçou uma série de oportunidades de aumentar o placar. O atacante Gláucio, de dentro da pequena área, chutou uma bola para fora e seu companheiro de ataque, Fábio, acertou uma bola no travessão. Outro carioca - O Bangu venceu o Gama por 2 a 1, também nesta quarta-feira, no estádio de Moça Bonita. Os gols da equipe da casa foram marcados por Luis Renato e Leozinho. Leonardo Manzi descontou para o time de Brasília. O confronto de volta está previsto para o dia 12 de março. Ficha técnica: Cene: Renê; Gederson, Rodrigão, Edmílson e Kaká; Itamar, Alex Fabiano (Adriano Espíndola), Alex Sandro e Jorge (Bigu); Carlinhos e Serginho (Gil). Técnico: Amarildo Carvalho. Botafogo: Max; Márcio Gomes, Gilmar, Allan e Renatinho; Túlio, Fernando, Almir e Camacho; Fábio (Geraldo) e Gláucio (Fabinho). Técnico: Levir Culpi.. Gols: Camacho, aos seis minutos do primeiro tempo; Almir, aos 17 do segundo. Árbitro: Anselmo da Costa (SP). Cartão amarelo: Renatinho e Túlio. Renda: R$ 26.525,00. Público: 5.293 torcedores. Local Estádio Morenão, em Campo Grande.