Botafogo garante desconhecer interesse do Santos em Jair Ventura

Se Jair Ventura é o nome preferido pela diretoria recém-eleita do Santos para assumir o comando do time em 2018, o Botafogo garante não ter conhecimento desse interesse no seu treinador. Ao menos é o que garante Carlos Eduardo Pereira, o presidente do clube carioca, assegurando que não foi procurado pela direção do time paulista ou pelo próprio treinador para tratar do assunto.

"Temos que aguardar, ver se há algum fundo de verdade nessas especulações, que são muito comuns nessa época. Aguardar é a palavra que norteia o nosso trabalho", afirmou o presidente do botafoguense em entrevista à Rádio Tupi.

Jair Ventura possui contrato com o clube carioca até o final de 2018. O Santos, portanto, precisará pagar a multa rescisória do treinador, estipulada em cerca de R$ 800 mil, para contar com ele na próxima temporada, em substituição a Elano, que fechou a temporada como técnico interino do time - antes, o time foi comandado em 2017 por Dorival Júnior e Levir Culpi.

O Santos tem novo presidente, José Carlos Peres, que foi eleito na semana passada e já iniciou a transição com Modesto Roma Júnior para o cargo que assumirá, de fato, em 2 de janeiro, em um mandato de três anos. E, pouco mais de uma semana após o seu triunfo, ele tem pressa para tomar decisões e acelerar o planejamento do clube para 2018.

A escolha do novo técnico e também de um diretor executivo de futebol são os primeiros passos nesse processo de definição do futuro do Santos. A partir disso, como já destacou Peres, o clube intensificará as ações para a definição do elenco para 2018, com a chegada de reforços, negociações de jogadores e definições sobre contratos que estão no fim.

Após o encerramento do Campeonato Brasileiro, o elenco santista está em férias, com reapresentação marcada para 3 de janeiro, no CT Rei Pelé. O time vai estrear no Campeonato Paulista no dia 17, quando vai encarar o Linense, fora de casa.