Botafogo garante vaga na Sul-Americana Celso Roth despediu-se neste domingo do cargo de técnico do Botafogo com a sensação do dever cumprido. O clube de General Severiano conquistou a vaga para a Copa Sul-Americana na última rodada do Campeonato Brasileiro. Há dez anos, por sinal, a equipe alvinegra não disputava uma competição internacional. Com determinação, derrotou o Fortaleza, por 2 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro. Com o resultado, o Botafogo somou 59 pontos, quatro a mais que o Fortaleza, fora da zona de classificação para a competição internacional. ?Cumprimos a nossa promessa. O time está de parabéns. A gente provou que tem qualidade?, declarou o atacante Caio. O Botafogo não foi superior ao Fortaleza no primeiro tempo, mas teve o mérito de concluir bem as poucas oportunidades que criou. Já a equipe visitante não pode dizer o mesmo. Pelo contrário. Apesar da maior posse de bola, falhou na hora de finalizar. Assim pode ser explicado a vitória parcial do Botafogo, por 1 a 0, até o intervalo. O atacante Caio, que não terá seu contrato renovado para 2006, foi o autor do gol alvinegro. Ele marcou de cabeça, aos 10 minutos, após cobrança de falta de Ramon. Na etapa final, Reinaldo ampliou o marcador, com um minuto. A partir daí, o Botafogo soube administrar o resultado com inteligência. O Fortaleza bem que tentou reagir, mas esbarrou nas deficiências.