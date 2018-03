Botafogo goleia Brasiliense por 4 a 0 Com uma boa atuação no segundo tempo, o Botafogo conseguiu neste sábado à tarde a sua primeira vitória no Caio Martins, após a reforma do estádio. A vítima foi o Brasiliense. O Alvinegro goleou o adversário, por 4 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e alcançou os 11 pontos, assumindo a vice-liderança da competição. O Botafogo aproveitou o fato de estar atuando em casa e partiu para cima do Brasiliense. Mas o time não conseguia organizar boas jogadas de ataque. Os melhores lances do Alvinegro saíam dos pés do meia Valdo. Após uma cobrança sua de escanteio, Leandrão desviou e a bola sobrou para Sandro. Este chutou e o goleiro Donizete defendeu. A equipe de Brasília só assustou o gol adversário aos 29 minutos, quando o atacante Wellington Dias arriscou de fora da área e o goleiro Max segurou. O Botafogo insistia nas jogadas pelo meio, facilitando a marcação do Brasiliense. Até que, aos 45, Valdo cruzou, Leandrão ajeitou para Dill, que finalizou sem chances para Donizete. No segundo tempo, o Botafogo voltou disposto a ampliar o marcador. Logo no primeiro ataque, o meia Camacho roubou uma bola e lançou Leandrão. Ele invadiu a área, mas chutou para fora. O Brasiliense repetia os erros da etapa inicial e só teve uma boa oportunidade. Wellington Dias arriscou de longe e o goleiro Max fez uma bela defesa. A partir daí, o Botafogo realizou três ataques fulminantes que sacramentaram a sua vitória. Aos 25 minutos, o meia Almir fez uma linda jogada. Ele avançou com a bola desde o campo de defesa carioca, tabelou com Leandrão, driblou três marcadores e finalizou para o gol. Aos 38, o mesmo Almir tocou para Dill, que cruzou. Fábio mostrou oportunismo e ampliou. Em cobrança de falta, aos 40, Sandro deu números finais ao jogo. Ficha Técnica Botafogo: Max; Márcio Gomes, Sandro, Edgar e Daniel; Fernando, Túlio (Almir), Valdo e Camacho (Gedeil); Dill e Leandrão (Fábio). Técnico: Levir Culpi. Brasiliense: Donizete; Carioca (Dida), Leonardo, Batata e Romerito; Deda, Carlinhos, Iranildo e Evandro; Wellington Dias (Paulo Isidoro) e Túlio (Ígor). Técnico: Reinaldo Gueldini. Gols: Dill aos 45 do primeiro tempo; Almir aos 25, Fábio aos 38 e Sandro aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antônio Buaiz Filho (ES) Cartão amarelo: Carioca, Daniel, Wellington Dias, Leonardo e Carlinhos Renda: R$ 85.646,00 Público: 7.334 pagantes Local: Caio Martins.