Botafogo goleia em festa do centenário O Botafogo comemorou o Amistoso do Centenário com uma goleada sobre o Grêmio. O Alvinegro derrotou neste sábado os gaúchos por 4 a 1, de virada, no Estádio Caio Martins. E de quebra, ainda encerrou um jejum de seis jogos sem vencer o adversário. Agora, ambas as equipes vão esquecer a festa e voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que lutam para fugir das últimas colocações. Na quinta-feira, se enfrentam novamente, pela competição nacional. Antes do jogo principal, uma preliminar entre ex-jogadores e artistas serviu de aperitivo para os torcedores. De um lado, craques que honraram a camisa do Botafogo como Afonsinho, Paulo César Caju, Mendonça, Maurício, Wilson Gottardo, entre outros. Na outra equipe, atores como Thierry Figueira, Stepan Nercesian, Mário Frias, entre outros. O ex-jogador Nilton Santos, embaixador do centenário alvinegro, foi o responsável pelo pontapé inicial do amistoso entre Botafogo e Grêmio. Por causa da má campanha no Brasileiro, os dois times entraram em campo com jogadores reservas. Nem os técnicos principais comandaram as equipes. Talvez, devido a estes fatores, a torcida não tenha se empolgado e um número de torcedores abaixo do esperado compareceu ao Caio Martins. O primeiro tempo foi bem disputado, com o Botafogo tendo mais posse de bola, porém sem conseguir criar muitas oportunidades de gol. Na melhor delas, após falha da zaga, o atacante Luiz Cláudio deu um leve toque na bola, mas o goleiro Galatto, atento, defendeu. O Grêmio respondeu com Luciano Ratinho que, da marca do pênalti, finalizou por cima do gol. Aos 33 minutos, o atacante Rico tabelou com Bruno, entrou na área e tocou na saída do goleiro Max. O Botafogo só obteve o empate aos 43 minutos, quando o meia Carlos Alberto recebeu passe de cabeça de Leandro e chutou sem chance de defesa para Galatto. No ataque seguinte, Rico quase desempatou. Sozinho, diante de Max, ele finalizou para fora. No segundo tempo, logo aos seis minutos, Carlos Alberto rolou a bola em cobrança de falta e o zagueiro Gustavo chutou no canto, virando o marcador. O Grêmio passou a pressionar, mas sem muita objetividade. E o Alvinegro aproveitou para ampliar sua vantagem. Aos 26, o lateral-esquerdo Renatinho cobrou outra falta e Luiz Cláudio desviou para o gol. Aos 34, Anderson, em jogada individual, deu números finais ao jogo.