Botafogo goleia em RR e passa de fase O Botafogo foi o único clube do Rio a assegurar classificação de forma antecipada à segunda fase da Copa do Brasil, ao golear nesta quarta-feira o São Raimundo, por 4 a 1, no Estádio Canarinho, em Roraima. O Alvinegro espera agora o fim do duelo entre Paulista e Juventude para conhecer seu próximo adversário. O resultado serviu para devolver a alegria ao time do técnico Paulo Bonamigo, abatido com a eliminação nas semifinais da Taça Guanabara, no domingo. O Botafogo dominou a maior parte do jogo. Tocou bem a bola, explorou o avanço dos laterais e não teve dificuldades contra um adversário limitado tecnicamente. Ramon, em uma bela cobrança de falta, abriu o placar. O homônimo de Garrincha, um dos maiores ídolos da história do clube de General Severiano, empatou ainda no primeiro tempo. Ramon, melhor em campo, aproveitou bom passe de Guilherme e pôs sua equipe novamente à frente do placar com um chute no canto direito: 2 a 1. Na segunda etapa, Caio e Alex Alves marcaram, dando fim ao sonho dos jogadores do São Raimundo de visitar o Rio. ?Foi minha melhor atuação com a camisa do Botafogo e estou feliz com a classificação?, declarou Ramon.