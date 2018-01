Botafogo goleia Jundiaí em Niterói O Botafogo foi o único clube carioca a vencer na rodada do Torneio Rio-São Paulo: derrotou o Etti Jundiaí por 5 a 1, hoje à tarde, no Estádio Caio Martins, em Niterói, e subiu para 14 pontos. O jogo foi bastante movimentado, com várias chances para as duas equipes. Mas, nos últimos 20 minutos, o Botafogo deslanchou e marcou quatro vezes. O primeiro gol do Botafogo foi de Leonardo Inácio, aos 18 minutos da etapa inicial, num chute forte de fora da área. Logo depois, aos 20, o zagueiro Fabiano cometeu um pênalti desnecessário em Jean Carlo. Vagner Mancini cobrou bem e empatou. Ainda no primeiro tempo, Dodô cobrou falta na trave. Mas aos 44, 45 e 46 minutos, o Etti Jundiaí desperdiçou três ótimas oportunidades. Os goleiros Kleber e Artur faziam um espetáculo à parte, com grandes defesas, até que Carlos Alberto, aos 25 do segundo tempo, fez um lindo gol, após driblar um adversário e encobrir Artur. Aos 40, Taílson fez 3 a 1, aproveitando passe de calcanhar de Dodô. Dois minutos depois, Taílson, de novo, marcou para o Botafogo: 4 a 1. Quando a torcida já deixava o estádio, Dodô, em bonito chute, aos 43, completou a goleada.