Botafogo goleia, mas não vai às semifinais O Botafogo bem que tentou, mas não conseguiu a classificação às semifinais da Taça Guanabara. A goleada sobre o Bangu, por 4 a 1, em Caio Martins, de nada adiantou já que Vasco e Americano empataram por 0 a 0, em São Januário. Com isso, o time vascaíno e a equipe de Campos vão disputar a próxima fase da competição. Como o Botafogo precisava da vitória para lutar pela vaga, começou pressionando o Bangu, que procurava explorar os contra-ataques. O Alvinegro arriscava chutes de fora da área, mas sem assustar muito o goleiro Elington. Outra boa jogada saía das cobranças de falta. Numa delas, o meia Valdo cobrou e o zagueiro Sandro tocou para fora. O Botafogo continuava a pressão. O atacante Dill perdeu gol incrível. Livre dentro da área ele finalizou em cima do goleiro Elington, que tirou com o pé para escanteio. Até que, aos 28 minutos, o lateral-direito Ruy cruzou e Dill apenas desviou para o fundo da rede. O gol pareceu ter acordado o Bangu. Tanto que o goleiro Jefferson fez grande defesa, impedindo o gol de empate logo na seqüência. No segundo tempo, o Botafogo voltou disposto a ampliar o placar. Logo aos 5 minutos, Valdo cobrou falta no ângulo. Dos pés de Ruy saíam as melhores jogadas do Alvinegro, que tentava marcar o terceiro. Mas aos 19, Carlinhos arriscou de fora da área e descontou para o Bangu. E o time banguense quase empatou com o zagueiro Rafael que, dentro da pequena área, chutou rente à trave. Aos 27, porém, o Botafogo garantiu a vitória. O meia Camacho cruzou, a defesa do Bangu cortou mal e Almir cabeceou para dentro do gol. Aos 29, Almir fez boa jogada e tocou para Hugo dar números finais ao jogo.