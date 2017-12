Botafogo goleia Mogi por 4 a 1 O Botafogo confirmou o favoritismo e soube fazer prevalecer a sua superioridade técnica para golear o Mogi Mirim, por 4 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. A vitória manteve o time carioca na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, agora com 35 pontos. O time paulista, com 21 pontos e na 19ª posição vai mesmo lutar para fugir do rebaixamento. O Botafogo dominou o jogo desde o início, mas só abriu o placar aos 32 minutos quando Leandrão ganhou no corpo do zagueiro Joel e desviou na saída do goleiro Marcelo Galvão. O empate não demorou a sair, num lance parecido. Desta vez, o experiente Cléber ganhou no corpo com Túlio, que reclamou falta, e acertou um belo chute de fora da área para empatar aos 37 minutos. No final, o time da casa chegou a dominar as ações em campo. Mas logo no começo do segundo tempo, aos dois minutos, o Botafogo voltou a controlar o placar, de novo, com Leandrão, que driblou um zagueiro e chutou forte sem chances de defesa para o goleiro. O Mogi ainda tentou reagir, mas ficou exposto à velocidade e aos contra-ataques dos cariocas. Têti, aos 32 minutos, ampliou depois de ganhar na corrida do zagueiro Joel. Aos 40 minutos, o lateral Márcio Gomes fechou a goleada, enchendo o pé após o passe de Edivaldo. No final do jogo, o técnico Levir Culpi estava satisfeito. ?O time foi muito bem e fez por merecer a vitória, valorizada por um adversário brioso." Do lado do Mogi, Jorge Raulli, concordou. ?O time deles (Botafogo) foi melhor, marcou os gols e mereceu ganhar. Vamos ter que dar a volta por cima." O Botafogo, agora, terá uma folga na tabela e só volta a jogar no dia 6, em Caio Martins, contra o Caxias. O Mogi Mirim, dia 30, enfrenta a Anapolina, em Anápolis.