Botafogo goleia o Coritiba e respira Graças à atuação do atacante Caio, autor de dois gols e de um bom passe para Jorginho Paulista marcar, o Botafogo goleou o Coritiba neste sábado, por 4 a 1, no Estádio Caio Martins, em Niterói (RJ), e pelo menos até o complemento desta 41ª rodada está fora da zona de rebaixamento. O Alvinegro alcançou 46 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e torce para que seus adversários diretos na luta para não serem rebaixados não vençam. Já o Coritiba permanece com 54, ainda na briga para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana - classificam-se do 5.º ao 9.º colocado. "O time criou jogadas, entrou com disposição e é o que faltava para embalar no Brasileiro", declarou Caio, melhor jogador em campo. O início de jogo foi eletrizante. Logo aos 4 minutos, o atacante Alex Alves, do Botafogo, foi derrubado pelo zagueiro Miranda na área. Alguns jogadores do Coritiba reclamaram que o artilheiro alvinegro teria dominado a bola com a mão. Pênalti marcado pelo juiz Márcio Rezende Freitas. Caio cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro Fernando e abriu o placar: 1 a 0. A resposta do Coritiba veio rápida: Ricardinho, em bela cobrança de falta, empatou: 1 a 1. O goleiro Jefferson, porém, pulou atrasado. A rapidez com que saíram os gols deu a impressão de que as equipes criariam mais jogadas de ataque. O Botafogo, pelo menos, até que se esforçou para manter o ritmo acelerado. Alex Alves deu bom passe de calcanhar para o lateral-esquerdo Jorginho Paulista cruzar. Ricardinho se antecipou à defesa e, de letra, acertou o travessão. Uma belo lance, que mereceu aplausos dos torcedores. Quase no fim do primeira etapa, o prêmio pela ousadia alvinegra. Elvis cobrou falta e Alex Alves desviou de cabeça. Fernando defendeu, mas a bola sobrou para Caio, que, impedido, finalizou para o gol vazio: 2 a 1. O começo do segundo tempo não poderia ter sido mais favorável ao Botafogo. Aos 8 minutos, Ricardinho deu passe para Caio, que percebeu o avanço solitário de Jorginho Paulista. A bola chegou até ele, que, na saída de Fernando, chutou com eficiência: 3 a 1. A partir daí, o Coritiba tentou diminuir a diferença no placar, mas não teve êxito. Ainda viu o atacante Schwenck aproveitar falha bisonha de Márcio Egídio, que tentou proteger a bola para defesa de Fernando, e decretar a vitória alvinegra por goleada: 4 a 1.