Botafogo goleia o CRB em dia de homenagens a Nilton Santos

O Botafogo não deu chances para o CRB e goleou o time alagoano por 4 a 1 neste sábado, no estádio do Engenhão. Essa foi segunda vitória consecutiva do time carioca na Série B, resultado lhe rendeu a liderança da competição, com seis pontos e saldo de quatro gols - igualado ao Sampaio Corrêa.

Antes da partida, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, homenageou parentes de Nilton Santos, um dos maiores nomes do clube, que faria 90 anos de idade neste sábado.

René Simões, técnico do Botafogo, testou novidades no time e foi bem sucedido. A equipe entrou com o veterano Daniel Carvalho pela primeira vez entre os titulares. Já no segundo tempo, os recém-contratados Camacho e Lulinha fizeram suas estreias. O último, inclusive, marcou um dos gols da partida.

Os donos da casa começaram o jogo ditando um ritmo forte. As investidas botafoguense pelas pontas sufocavam a defesa do CRB que, aos 16, não suportou. O meia Sassá fez ótima jogada na linha de fundo e lançou para Bill completar para o gol: 1 a 0. Por outro lado, a equipe deixava brechas na defesa e, para se defender, cometia muitas faltas.

Apesar do resultado favorável, o Botafogo voltou ao segundo tempo mantendo a marcação avançada e buscando o gol. Aos 9, Lulinha receptou uma bola mal recuada para o goleiro Júlio César, e bateu no canto para ampliar o resultado. Os gols desestabilizaram o CRB, que ficou com a defesa bastante desorganizada e vulnerável.

Nos momentos finais, Pimpão assumiu o papel de protagonista. Para começar, deu duas assistências em jogadas pela ponta direita. Na primeira, Willian Arão recebeu a bola e bateu forte de fora da área para fazer o terceiro gol. Na segunda, lançou para Elvis fazer de cabeça. Em seguida, Pimpão recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação e foi expulso. Com um a mais, o CRB marcou seu gol de honra, aos 31, com Fernando, mas ficou nisso.

Após a goleada, o Botafogo volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na quarta-feira vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis, no jogo de ida da terceira fase. Pela Série B, o seu próximo compromisso será no sábado, diante do Atlético Goianiense, no Mané Garrincha. No mesmo dia, o CRB vai receber o Bahia no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 x 1 CRB

BOTAFOGO - Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, Giaretta, Carleto; Mattos (Camacho), Wilian Arão, Daniel Caravlho (Elvis), Sassá (Lulinha); Pimpão e Bill. Técnico - René Simões.

CRB - Júlio César; Paulo Sérgio, Daniel Marques, Audálio e Gleidson Souza; Glaydson Almeida (Fernando), Olívio, Leandro Brasília (Gerson Magrão) e Clebinho (Kenedy); Maxwell e Daniel Cruz. Técnico - Alexandre Barroso.

GOLS - Bill, aos 16 minutos do primeiro tempo. Lulinha, aos 9, Arão, aos 16, Elvis, aos 21, e Fernando, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Volkpof (MS).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Carleto, Marcelo Mattos, Willian Arão, Elvis (Botafogo) Gleidson, Clebinho e Kenedy (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Rodrigo Pimpão.

PÚBLICO - 10.500 pagantes (12.535 no total).

RENDA - R$319.850,00.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio.