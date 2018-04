Botafogo goleia o Cruzeiro e ainda sonha com a Libertadores

O Botafogo jogou bem e venceu o Cruzeiro por 4 a 1, na noite desta quinta-feira, no Engenhão, no Rio, e o resultado beneficiou os clubes envolvidos diretamente na luta por vagas na Taça Libertadores da América de 2008, entre os quais Santos e Flamengo. Para a equipe alvinegra, a vitória foi uma resposta dos atletas ao pedido do técnico Cuca - que o Botafogo termine de forma honrosa o Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O time, agora em nono lugar, com 49 pontos, ainda tem chances matemáticas de se classificar para a Libertadores. Já o Cruzeiro permaneceu em quinto, com 54 pontos, e vê o sonho de ficar entre os quatro ficar mais difícil. Com o apoio da torcida, o Botafogo começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo aos cinco minutos, com um chute de primeira de Dodô, que aproveitou passe de Túlio. Apesar de melhor em campo, o Botafogo cedeu o empate após boa jogada de Wagner e a finalização certeira de Guilherme. O Cruzeiro mal teve tempo de comemorar o gol. Num chute de fora da área, com estilo, Túlio devolveu a vantagem ao time da casa e marcou a sua volta à equipe. Ele cumprira dois meses de suspensão imposta pela justiça esportiva por agressão a Leandro, do São Paulo. Botafogo 4 Lopes; Joílson (Alessandro), Juninho, Renato Silva e Marquinho (Thiago Marin); Leandro Guerreiro, Túlio, Diguinho (Coutinho) e Lúcio Flávio, Zé Roberto e Dodô Técnico: Cuca Cruzeiro 1 Fabio; Jonathan, Léo Fortunato, Thiago Heleno e Ângelo Marcelo Moreno); Ramirez, Charles, Leandro Domingues (Kerlon) e Wagner ; Guilherme e Alecsandro (Roni) Técnico: Dorival Júnior Gols: Dodô, aos 5; Guilherme, aos 21; Túlio, aos 31, e Joilson, aos 42 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 14 minutos do segundo tempo Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (PE) Renda: não disponível Público: não disponível Estádio: Engenhão, Rio de Janeiro Ainda no primeiro tempo, Joilson foi feliz em outra finalização, da entrada da área, num lance que teve origem numa cobrança de escanteio. Com 3 a 1, o Botafogo iniciou a etapa final tocando mais a bola e buscando os contra-ataques. Dorival Júnior fez duas alterações no intervalo, a fim de tornar o Cruzeiro mais ofensivo. Levou a campo Roni no lugar de Alecsandro, e Marcelo Moreno, no de Ângelo. Mas as mudanças não surtiram efeito. O Botafogo ainda esteve por marcar de novo, com Lúcio Flávio, antes de Juninho tabelar com Dodô na área e concluir sem defesa para o goleiro Fábio. O quarto gol do adversário deixou atônito o Cruzeiro, que passou a errar passes e demonstrar descontrole. Kerlon substituiu Leandro Domingues no momento em que uma chuva forte atingia o Engenhão. O inventor do drible da foca, porém, não conseguiu aplicar nenhuma vez sua jogada preferida, em que conduz a bola com a cabeça para se livrar dos marcadores. E o Cruzeiro não teve competência para reagir.