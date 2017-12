Botafogo goleia o Vasco e é o líder isolado do Brasileirão

Com uma atuação de gala, o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro e antecipado por causa dos Jogos Pan-Americanos do Rio. De quebra, a equipe de General Severiano assumiu a liderança isolada da competição, com 14 pontos - três a mais que o rival. Com o resultado, o Botafogo segue sem ser derrotado em clássicos este ano, mantém a invencibilidade de sete meses no estádio e ampliou um tabu: não perde para o adversário desde 2005, ou seja, há seis partidas. No lado do Vasco, o placar elástico abriu feridas. A torcida cruzmaltina hostilizou o presidente Eurico Miranda e chamou o técnico Celso Roth de "burro". Fora isso, o time de São Januário perdeu a invencibilidade e a liderança no Brasileiro, e caiu para a terceira posição por ter pior de saldo de gols em relação ao Corinthians. O Botafogo poderia ter liquidado o Vasco no primeiro tempo. Superior tecnicamente, fez dois gols, perdeu outras oportunidades e não deixou o adversário jogar. Antes de a bola rolar, Romário rasgou elogios ao rival. "Para mim, o Botafogo é o melhor time do Brasil." Ele assistiu ao passeio do adversário com irritação. Achou a atuação do Vasco horrível. Tem razão. Sua equipe limitou-se a fazer faltas. Muitas faltas por sinal. Errou vários passes e não esboçou reação. "Temos que acordar", reclamou Romário, no intervalo. Dodô honrou sua fama de artilheiro dos gols bonitos. Concluiu com um chute forte a bela jogada do habilidoso Zé Roberto. A bola entrou no ângulo. O zagueiro Juninho, em cobrança de falta, fez 2 a 0. Engana-se quem acha que o Botafogo se acomodou na etapa final. O volante Leandro Guerreiro pegou rebote da zaga cruzmaltina e acertou de primeira um chutaço de fora da área. O goleiro Sílvio Luiz pulou só por hábito. A bola ainda acertou o travessão antes de entrar: 3 a 0, aos 2 minutos. Dodô ainda fez mais um. Esse não tão bonito quanto o primeiro. Livre de marcação, só empurrou a bola para as redes. Muito simples para o padrão Dodô de qualidade. BOTAFOGO 4 x 0 VASCO Botafogo - Júlio César, Joílson (Alessandro), Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto (André Lima); Jorge Henrique (Diguinho) e Dodô. Técnico: Cuca. Vasco - Sílvio Luiz; Thiago Maciel , Emiliano Dudar, Jorge Luiz e Guilherme; Thiaguinho (Leandro Amaral), Roberto Lopes, Abedi e Renato (Júnior); André Dias e Romário (Marcelinho ). Técnico: Celso Roth. Gols - Dodô, aos dois, e Juninho, aos 16 minutos do primeiro tempo; Leandro Guerreiro, aos três, e Dodô, aos 12 minutos do segundo tempo. Árbitro - Paulo César Oliveira (Fifa-SP). Renda - R$ 354.704,00. Público - 25.287 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).