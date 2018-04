Botafogo goleia Resende e vai à final da Taça Rio

O jovem Lodeiro conduziu sua equipe com um gol e duas assistências, enquanto o veterano Seedorf trouxe a tranquilidade, a liderança e os toques magistrais de hábito. Com os dois em ótima noite, o Resende não tinha qualquer chance de apresentar resistência ao melhor time do Campeonato carioca.

A partida se tornou um ótimo e luxuoso treino para o Botafogo, que abriu uma vantagem insuperável de 3 a 0 com apenas 26 minutos de bola rolando. Com a confiança nas alturas, os botafoguenses vão ver de camarote o duelo entre Fluminense e Volta Redonda, neste domingo, também no Raulino de Oliveira, que vai definir o seu adversário na final da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca).

No domingo que vem, qualquer que seja o oponente, o Botafogo entra em campo a um empate do título antecipado do Campeonato Carioca, por já deter o título da Taça Guanabara (primeiro turno). Restará ao vencedor da partida deste domingo derrotar o Botafogo em três duelos consecutivos: na final do returno e nos dois eventuais jogos da grande final.

"Favorito não existe em finais. A sorte pode virar a qualquer hora. Temos que continuar com essa pegada e nos prepararmos bem durante a semana. Foi uma noite muito agradável para se jogar", comentou Seedorf.

O único percalço que parece dificultar a vida botafoguense é o jogo contra o CRB, quinta-feira, pela Copa do Brasil, em Alagoas. "Não temos que criar desculpas. Podemos superar as dificuldades e ser campeões", rebateu Seedorf, sobre o pouco tempo de descanso entre as partidas.

O fácil triunfo deste sábado se iniciou aos 13 minutos, quando Lodeiro cruzou e o zagueiro Dória apareceu rápido na pequena área para concluir. Quatro minutos depois, o uruguaio resolveu a parada sozinho. Cortou Leo Silva com facilidade e chutou no canto direito de Mauro.

O Resende teve sua chance de se recolocar na partida quando Fellype Gabriel derrubou Hiroshi na área aos 23 minutos. Mas Elias fez firula ao correr para a bola na cobrança do pênalti e Jefferson esperou o chute para fazer uma defesa fácil. Fellype Gabriel, que já tinha sido salvo por seu goleiro, se redimiu de vez aos 26 minutos. Julio Cesar cruzou e o meia testou para as redes, fazendo 3 a 0 para o Botafogo.

Com a ampla vantagem, os botafoguenses afrouxaram o ritmo e a marcação no segundo tempo. Não havia mesmo a necessidade de forçar. E, mesmo com o freio de mão puxado, chegaram ao quarto gol. Lucas passou a Lodeiro, que apenas aparou para a finalização colocada de Rafael Marques aos nove minutos. Ainda houve tempo para Seedorf completar a noite perfeita dos botafoguenses. Vitinho cruzou pela direita e a bola sobrou para o holandês chutar firme e fechar a goleada.

BOTAFOGO 5 X 0 RESENDE

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Bolívar (Antônio Carlos), Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel (Bruno Mendes) e Lodeiro (Vitinho); Seedorf e Rafael Marques. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

RESENDE - Mauro; Admilton, Dudu, Thiago Sales e Filipe Souza (Robert); Leo Silva, Hiroshi, Kim (Pedrinho) e Tiago Silva; Giovane Maranhão (Denilson) e Elias. Técnico - Eduardo Allax.

GOLS - Dória, aos 13, Lodeiro, aos 17, e Fellype Gabriel, aos 26 minutos do primeiro tempo; Rafael Marques, aos 9, e Seedorf, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols.

CARTÃO AMARELO - Rafael Marques e Bolívar (Botafogo); Admílton e Dudu (Resende).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).