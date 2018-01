Botafogo goleia Volta Redonda: 5 a 2 O Botafogo goleou o Volta Redonda por 5 a 2, nesta quarta-feira, em São Januário, e melhorou sua situação no Campeonato Carioca - tem 14 pontos. Além disso, a equipe também foi favorecida pelo empate do entre Friburguense e Fluminense, que é seu concorrente direto pela vaga nas semifinais. O destaque do jogo foi o atacante Fábio, autor de três gols. O Botafogo levou um susto logo no início do primeiro tempo. O lateral-direito Márcio Gomes colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro Amaurílio Sá Leão marcou pênalti. O meia Vítor Boleta cobrou e abriu o placar para o Volta Redonda. O Botafogo, porém, não se abateu com o gol sofrido e partiu em busca da recuperação. E a conseguiu rapidamente. Aos 9 minutos, o zagueiro Sandro cobrou uma falta e empatou a partida. Aos 13, o lateral-esquerdo Misso cruzou para o atacante Leandrão, que, de cabeça, conseguiu a virada. Mesmo com a vantagem, o Botafogo continuou pressionando até que, aos 20 minutos, Fábio chutou cruzado e o zagueiro Paulo Roberto desviou para dentro do gol. O árbitro, no entando, deu gol para o jogador botafoguense. O Volta Redonda ainda ameaçou reagir, quando Vítor Boleta acertou a bola na trave, após cobrança de falta. No segundo tempo, o Botafogo voltou disposto a aumentar sua vantagem. Aos 6 minutos, Fábio entrou na área e tocou na saída do goleiro Everton, marcando o quarto gol do time. O Volta Redonda ainda fez mais um, aos 26, quando o zagueiro Gilmar recuou mal a bola e Humberto aproveitou para marcar. O Volta Redonda começou a pressionar, mas foi o Botafogo quem marcou. Aos 33 minutos, Fábio recebeu bom passe de Misso e tocou por cima do goleiro, marcando o quinto gol do seu time e o seu terceiro na noite. Ficha técnica: Botafogo: Max; Márcio Gomes, Gilmar, Sandro (Allan) e Misso; Túlio, Fernando (Carlos Alberto), Almir (Valdo) e Camacho; Fábio e Leandrão. Técnico: Levir Culpi. Volta Redonda: Everton; Léo (Wallace), Paulo Roberto, Carlos André e Pingoto; Cubango, Mário César, Ânderson Luís e Vítor Boleta; Humberto e Jones. Técnico: Wilton Xavier. Gols: Vítor Botela, a 1, Sandro, aos 9, Leandrão, aos 13, e Fábio, aos 20 minutos do primeiro tempo; Fábio, aos 6, Humberto, aos 26, e Fábio, aos 33 do segundo. Árbitro: Amaurílio Sá Leão. Cartão amarelo: Sandro, Pingoto, Márcio Gomes, Fernando. Renda e público: Não divulgados. Local: São Januário, em Rio.