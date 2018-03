Botafogo gosta do sorteio das quartas da Copa do Brasil

O sorteio dos jogos da Copa do Brasil foi comemorado pelo Botafogo. O time enfrentará o Atlético-MG, na próxima semana, em Minas, decidindo a vaga nas semifinais em casa, no Engenhão. Mas o pensamento de todos está voltado mesmo para a decisão do título estadual contra o Flamengo, no domingo, quando o time alvinegro precisará reverter vantagem de 1 a 0 conquistada pelos rubro-negros no primeiro jogo. "Em decisão, é preciso um algo a mais. Cada jogador sabe até onde pode ir e o quanto pode dar em campo", discursou o técnico Cuca, pedindo maior empenho de seus comandados, que precisarão vencer por dois gols de diferença para levar o troféu no tempo normal. O treinador alvinegro sabe que o revés no último domingo coloca pressão extra sobre o time. "A derrota que sofremos no primeiro jogo tem um peso muito grande. Uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis", avaliou Cuca, que justamente por isso estuda a possibilidade de utilizar três atacantes. No treino da tarde desta quinta-feira, diante de cerca de 200 pessoas, Cuca manteve a formação com três zagueiros e dois atacantes, com os retornos do ala-direito Alessandro e do atacante Jorge Henrique. Mas no meio da atividade tirou Leandro Guerreiro (que fazia as vezes do terceiro defensor) e lançou Fábio (apesar de uma fratura no pulso), compondo trio ofensivo com Jorge Henrique e Wellington Paulista. "Não muda muita coisa", disse Wellington, praticamente com o título de artilheiro do campeonato garantido. "Com o Leandro, o Zé Carlos joga bem avançado. Com o Fábio, o ele recua um pouquinho. Nosso time se movimenta bastante, não tem uma formação fixa". NOVO CONTRATADO O clube anunciou a contratação do volante Thiaguinho, que disputou o Estadual pelo Boavista. O jogador veio a pedido do técnico Cuca, junto com o zagueiro Bruno Costa, de 21 anos. Ambos serão inscritos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.