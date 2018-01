Botafogo: Hernande está em boa forma Em seu primeiro treino tático no Botafogo, o técnico Paulo Autuori priorizou o trabalho com a parte defensiva da equipe. Enquanto isso, o fisiologista do clube, Renato Alvarenga, informou que o atacante Hernande deve estar em plena forma em 20 dias. Como jogava regularmente futebol na prisão, onde cumpre pena em regime semi-aberto por atropelar quatro pessoas, o atacante não está totalmente fora de forma. Em virtude da reunião do Clude dos 13, a diretoria do Botafogo adiou a apresentação do meia Iranildo, que estava marcada para esta quinta-feira.