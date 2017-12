Botafogo homenageia Nílton Santos Um dos maiores jogadores da história do Botafogo, o ex-lateral-esquerdo Nílton Santos, recebeu nesta sexta-feira o título de Grande Benemérito do clube, mas não esteve presente na homenagem, em sessão do Conselho Deliberativo, em General Severiano. Em Palmas, no Tocantins, Nílton Santos disse que não foi informado pela diretoria botafoguense da data do evento. "Sabia dessa festa, mas não que seria hoje", justificou ele.