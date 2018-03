Botafogo inaugura CT em General Severiano O Botafogo inaugurou nesta segunda-feira o seu novo centro de treinamento, o CT João Saldanha, na sede do clube, em General Severiano. O Alvinegro vinha realizando suas atividades no Estádio Caio Martins, em Niterói, grande Rio. O presidente Bebeto de Freitas destacou que, com as novas instalações, o time poderá melhorar ainda mais seu rendimento em campo, por estar melhor estruturado. O local tem capacidade para alojar até 30 atletas, além de contar com sala de musculação e fisioterapia, banheiras de hidromassagem e um campo para treinos. O técnico do Botafogo, Levir Culpi, não escondeu sua satisfação com o novo CT. ?Agora, estamos bem perto dos melhores centros de treinamento existentes no Brasil, como o do Atlético-MG, Cruzeiro, Atlético-PR e São Paulo?, afirmou Culpi. ?Isso nos dá mais motivação para trabalhar e, com certeza, estamos recebendo uma excelente infra-estrutura.? Já o Estádio Caio Martins não deixará de ser usado pelo Botafogo. O local, no momento, entrará em reformas para que sua capacidade de 9 mil seja ampliada para 15 mil e permita que jogos do Campeonato Brasileiro possam ser realizados em suas dependências.