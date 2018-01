Botafogo inicia luta por 6 pontos em casa Após o empate contra o Palmeiras, na semana passada, em São Paulo, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, deseja recuperar os pontos perdidos, a partir deste sábado, contra o Remo, às 16 horas, em Caio Martins. O próximo jogo também será em casa e, por isso, o treinador conscientizou os atletas sobre a importância da conquista dos seis pontos. O Alvinegro carioca está na quinta colocação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, em nove jogos. O principal problema de Levir é o excesso de desfalques: cinco. O volante Túlio, além do lateral Daniel e o zagueiro Sandro vão cumprir suspensão automática. Já o lateral-esquerdo Renatinho, que substituiria Daniel, e o atacante Dill estão contundidos. Para as vagas, Levir escalou entre os titulares Almir no meio-de-campo e, na zaga, Gilmar. Na lateral-esquerda, Carlos Alberto Gomes atua pela primeira vez entre os titulares. No ataque, Leandrão substitui Dill. ?Por tudo o que passamos até agora, o time precisa ter paciência. O importante é que os jogadores entrem em campo determinados", frisou o treinador. ?Faremos dois jogos em casa e não podemos desperdiçar pontos." Levir também pediu o incentivo da torcida e disse que é preciso esquecer o resultado do último jogo em casa, quando o Botafogo perdeu para o Ceará por 2 a 0 e deixou escapar a liderança da competição.