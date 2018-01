Botafogo insiste em ter Nilmar O clube ainda insiste na contratação do atacante Nilmar, que pertence ao Lyon, da França. O Botafogo já acertou a base do acordo com o atleta, mas não está conseguindo dobrar os dirigentes do Lyon. Eles resistem em liberar Nilmar, com o argumento de que o atacante só cumpriu um dos cinco anos de contrato. Para o Botafogo, Nilmar está sendo mal aproveitado - é reserva - e quer vir para o Rio, fatores que podem ter influência na negociação. Enquanto fica na expectativa do reforço, o técnico Paulo César Gusmão faz críticas ao time. Ele disse nesta segunda que a liderança no Campeonato Brasileiro não pode apagar as falhas da equipe nos últimos jogos. "Temos que melhorar muito", declarou Gusmão.