Botafogo ironiza saída de atacante 'apesar de valor alto que recebe'

O Botafogo não escondeu o incômodo ao não conseguir renovar o contrato do atacante Luis Henrique, de apenas 18 anos. Em postagem no Twitter nesta terça-feira, o clube confirmou que o garoto não permanece no elenco para 2017 e lembrou que ele recebia um "valor alto".

"O atleta Luis Henrique, sua mãe e seus empresários optaram por não mais renovar o contrato com o clube, apesar do alto salário que recebe. Este é um direito dele, previsto na Lei Pelé. Através de um acordo, o Botafogo preservou 35% dos seus direitos econômicos", diz o breve comunicado do clube carioca pelo Twitter.

Luis Henrique, que fará 19 anos em março, chegou a ser titular durante parte da campanha na Série B em 2015. No ano passado, recebeu diversas oportunidades com Ricardo Gomes no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço com Jair Ventura, participando de apenas cinco jogos do Brasileirão.

A expectativa é que Luis Henrique seja anunciado como reforço do Atlético-PR para a disputa da Copa Libertadores. Antes dele, o Botafogo já havia perdido Sidão e Neílton para o São Paulo e Diogo Barbosa para o Cruzeiro.