Botafogo já admite acordo com Dodô O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, afirmou hoje que existe a possibilidade de o atacante Dodô acertar sua permanência no clube até o final da semana. O dirigente disse que está viabilizando o pagamento de cerca de R$ 400 mil para o atleta, mas praticamente descartou que isso aconteça, amanhã, prazo final dado por Dodô para que o clube acerte o débito de seus salários atrasados. A derrota para o Toluca, do México, por 3 a 1, em partida amistosa realizada no domingo, fez com que o Botafogo priorizasse a contratação de um zagueiro. O nome de Odvan, ex-Vasco e Santos, aparece como o mais cotado. De acordo com Palmeiro, as negociações com o jogador já foram iniciadas. Palmeiro também informou que o Botafogo realizará dois amistosos, enquanto se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Alvinegro vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis, e no dia 4 atua contra o São Raimundo, em Manaus.