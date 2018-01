Botafogo já admite saída de C.Alberto O técnico do Botafogo, Levir Culpi, escalou hoje o volante Carlos Alberto entre os reservas, durante a realização de um coletivo. De acordo com o treinador, a medida foi uma "prevenção" à eventual negociação do passe do jogador. O atleta recebeu proposta de transferência para o Corinthians e o Flamengo. "Existe a possibilidade do Carlos Alberto sair e preciso fazer um revezamento para evitar a perda de qualidade no meio-de-campo", disse o técnico do Botafogo. Culpi disse ter conversado com o jogador sobre as vaias recebidas durante a realização de um jogo-treino, contra a Portuguesa, na terça-feira. Durante a partida contra a Portuguesa, Carlos Alberto foi ostensivamente vaiado e xingado pela torcida alvinegra. "Ele está bem e sabe que isso faz parte de nossa profissão. Não tem como evitar", frisou Culpi.