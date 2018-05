Botafogo já contratou 21 jogadores para o Paulistão

A dupla deve chegar nos próximos dias ao Estádio Santa Cruz, para assinar contrato até o fim do Paulistão. Revelado pelo São Paulo, Andrezinho foi vice-campeão da Série B pelo Guarani, mas não renovou seu contrato. Já Adriano, que jogou o último estadual pelo Botafogo, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vitória.

A diretoria botafoguense, apesar do alto número de contratações, ainda busca mais reforços. O clube quer dois zagueiros (para os lugares de Márcio Alemão, que foi para o Ipatinga, e Erivélton, que fechou com o Sertãozinho) e um atacante, já que não conseguiu fechar a contratação do italiano Vieri.