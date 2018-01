Botafogo já está pronto para jogar O técnico Paulo Autuori começa a definir o time-base do Botafogo. Com a contratação do volante Leandro Ávila, o Alvinegro poderá ter a seguinte escalação para a estréia do Campeonato Brasileiro, dia 1º de agosto, contra o América-MG: Wágner; Leonardo, Sandro, Dênis e Leandro Eugênio; Leandro Ávila, Leonardo Inácio, Rodrigo e Artur; Taílson e Cláudio. Mas, para o amistoso contra o Internacional, sábado, em Porto Alegre, Autuori não poderá contar, ainda, com o meia Artur e o atacante Cláudio - ambos estão aprimorando a parte física. Seu substitutos serão, respectivamente, Ronaldo e Felipe.