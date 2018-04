'Botafogo já reverteu outros resultados', diz Renatinho

A vantagem do Vasco de jogar pelo empate no segundo jogo da final do Campeonato Carioca não preocupa o meia Renatinho. Para o jogador do Botafogo, sua equipe já reverteu outros resultados anteriormente e tem todas as condições de buscar o título no próximo domingo, após a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, no fim de semana passado.

"[A vantagem] É bom para o lado deles, mas, por estarmos precisando vencer, vamos com tudo. Apesar do mando ser deles, o jogo é no Maracanã. Já revertemos alguns resultados, e o pensamento é esse. Vamos reverter para voltarmos campeões", disse Renatinho, nesta terça-feira.

Para tanto, o meia cobrou maior atenção do time botafoguense no domingo. "Temos que errar o mínimo possível, temos que ter concentração redobrada, do início ao fim do jogo. Clássico é mínimo detalhe. Vamos ver os erros do primeiro jogo para não cometê-los novamente", alertou.

Renatinho marcou o primeiro gol do Botafogo no jogo de ida e vibrou por marcar seu bom retorno ao time. Um dos reforços do time para a temporada, ele ficou um mês afastado por conta de uma leve fratura no dedão do pé.

"Quando fiz o gol, ajoelhei para agradecer a Deus. Significou muito para mim. Jogo após jogo, precisamos de sequência para ganhar confiança, entrosamento com os companheiros. Quero estar à disposição e fazer meu melhor", declarou o meia, que voltou ao time no clássico com o Fluminense, no dia 25 de março.

Ele havia entrado no segundo tempo daquela partida. Nas duas partidas seguintes, foi titular, mas não jogou os duelos até o fim. Agora, ele espera estar em campo durante os 90 minutos. "Sim, tenho condições [de jogar 90 minutos]. Acredito que já possa, mas claro que isso é escolha do professor, se estiver rendendo ainda no decorrer do jogo", disse Renatinho, referindo-se ao técnico Alberto Valentim.

Renatinho e os demais jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta terça-feira, em atividade no campo anexo do Engenhão. Aqueles que foram titulares no primeiro jogo da final fizeram um treino técnico à parte no início do treino. O grupo volta a trabalhar na tarde desta quarta.