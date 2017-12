Botafogo já se preocupa com o Flu O Botafogo foi a única equipe grande a ficar fora da semifinal da Taça Guanabara. Agora, o Alvinegro quer se recuperar no segundo turno do Campeonato Carioca, buscando o título da Taça Rio. Domingo, o time já encara um clássico. O adversário será o Fluminense, que pretende se recuperar da derrota para o Flamengo na decisão do primeiro turno. "Não tenho como avaliar o Fluminense que vamos encontrar. Eles podem estar tristes ou cheios de motivação para dar a volta por cima", afirmou o técnico Levir Culpi. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro João Carlos, que se recupera de estiramento na panturrilha, e com o atacante Alex Alves, que reclama de dores musculares.