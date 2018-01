Botafogo já treina em ritmo intenso O Botafogo está treinando em ritmo intenso antes da virada de ano. Nesta quinta-feira, o grupo fez trabalho físico pela manhã. Depois, à tarde, foram quase duas horas de treino tático. Para o técnico Carlos Roberto, o momento é de entrega total. ?Nesse início de preparação é preciso haver sacrifício?, disse. Nesta sexta, ele marcou a apresentação do elenco para as 7 horas. O atacante Renaldo, que atuou em 2005 no Paraná e no Coritiba, foi oferecido ao Botafogo para a próxima temporada. Mas o clube carioca ainda espera por Dodô.