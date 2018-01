Botafogo joga com reservas sábado O técnico do Botafogo, Abel Braga, optou por escalar uma equipe reserva para a partida de sábado, contra o Flamengo, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O time será comandado por seu auxiliar-técnico Leomir. O Botafogo venceu o Bonsucesso, por 1 a 0, hoje, em um jogo-treino. O time que atuou é o mesmo escalado para o confronto contra o Flamengo. O gol do Alvinegro foi marcado pelo volante Júnior. Sobre a crise financeira do Botafogo, Braga mandou um recado para a diretoria. "Se eles (dirigentes) não têm condições de pagar, precisam ter a coragem de chegar e admitir que não podem ter jogadores ganhando R$ 40 ou R$ 60 mil. Já baixamos a folha de pagamentos para R$ 800 mil e, se preciso, baixaremos mais e investiremos em novos valores."