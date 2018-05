Botafogo joga mal, mas bate Resende em 4ª vitória no Carioca

Mais uma vez o Botafogo jogou apenas o suficiente para vencer. Em noite de pouco futebol, o time chegou à quarta vitória consecutiva ao superar o Resende por 1 a 0, neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O resultado mantém a equipe na liderança do Grupo B do Campeonato Carioca, com 12 pontos, enquanto o Resende é o 6º do Grupo A, com quatro.

Como tem sido praxe na temporada, por 15 minutos o Botafogo apresentou bom futebol e dominou o adversário. A primeira chance de gol foi aos 8 minutos, com Rodrigo Lindoso. O volante recebeu na entrada da área, deu um drible no marcador e chutou colocado, próximo à trave.

O gol era questão de tempo e não demorou a sair. Aos 12 minutos, Luis Ricardo levantou na área, o goleiro Arthur Barroso saiu mal e Luís Henrique apenas desviou de cabeça para fazer Botafogo 1 a 0.

Mas o bom futebol do Botafogo também tem se esgotado ainda na metade da etapa inicial neste Carioca. Como caiu de rendimento, deu território para o Resende crescer na partida e criar as melhores chances do confronto. Ainda no primeiro tempo, o time do interior do Rio chegou a acertar duas bolas na trave. A primeira em chute de longa distância de Kim, aos 35. Dez minutos depois, foi a vez de Robinho cobrar falta lateral e ter o mesmo azar.

O Resende seguiu melhor em campo no segundo tempo. Logo aos três minutos, Jefferson teve de fazer grande defesa em chute de Robinho. O Botafogo nada criava, mas, mesmo assim, quase ampliou. Lucas Zen cobrou falta que desviou na barreira e obrigou Thiago Barroso a fazer bela defesa.

O técnico do Resende, Ailton, sentiu o relaxamento do adversário e colocou um atacante na partida. Mas, a mudança não surtiu muito efeito. Ricardo Gomes reforçou o sistema defensivo e restringiu o apoio dos laterais ao ataque. A tática foi o suficiente para o Botafogo segurar o adversário e marcar mais três pontos no estadual.

Após alcançar a sua quarta vitória em quatro jogos neste Carioca, o Botafogo volta a campo na próxima semana para enfrentar a Cabofriense, no próximo dia 21, em Cabo Frio. No mesmo dia, o Resende atuará em casa diante do Friburguense.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 0 RESENDE

BOTAFOGO - Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Gegê (Leandrinho) e Lizio (Lucas Zen); Gervasio Núnez e Luís Henrique (Ribamar). Técnico: Ricardo Gomes.

RESENDE - Arthur Barroso; Muriel (Yan), Thiago Sales, Marcelinho e Kim (Itacaré); Gustavo (Jorge Báez), Léo Silva, Marcel e Robinho; Douglas Caê e Wandinho. Técnico: Ailton.

ÁRBITRO: Rodrigo Nunes de Sá.

GOL: Luís Henrique, aos 12 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Jorge Baez e Muriel (Resende); Luís Henrique (Botafogo).

RENDA: R$ 37.855,00.

PÚBLICO: 2.507 pagantes (3.178 torcedores no total).

LOCAL: estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).