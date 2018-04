Botafogo joga no Equador para avançar na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana não está no topo da lista de objetivos do Botafogo para este ano. Mas com a crise que se instalou em General Severiano com a derrota para o Vitória, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, a partida desta quarta-feira contra o Emelec, às 21h50 (de Brasília), em Guayaquil, pelas oitavas de final da competição continental, ganhou em importância.

Caso volte do Equador sem a classificação para as quartas, o técnico Estevam Soares deve ter decretado o fim de seu ciclo no time alvinegro. Como ganharam por 2 a 0 em casa, os botafoguenses podem perder até por um gol de diferença.

De toda forma, o presidente do clube, Maurício Assumpção, que viajou com a delegação ciente de que o momento exigia a sua presença, agendou uma reunião com toda a diretoria para a quinta, para avaliar os rumos do departamento de futebol.