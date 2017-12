Botafogo joga para ajudar Jefferson A diretoria do Botafogo vai aproveitar que o time só volta a atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro, terça-feira, contra o Caxias, para realizar uma partida beneficente e ajudar o lateral-esquerdo Jefferson, ex-jogador do clube. Ele está enfrentando problemas de saúde e os atletas alvinegros decidiram apoiá-lo. O supervisor de Futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lancetta, trabalhou com Jeferson no Bahia. ?Conquistamos vários títulos juntos e ele era o capitão do time. Lamentamos a sua situação e também vamos ajudar a família dele", disse o dirigente. O jogo será realizado no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos. O evento contará com a participação dos tetracampeões mundiais Bebeto e Jorginho e do time principal do América.