Botafogo joga para o gasto e bate Sport Recife por 2 a 0

Num jogo de baixa qualidade técnica e com direito a ‘apagão’ no Engenhão, o Botafogo venceu o Sport por 2 a 0, neste domingo, na estréia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Fazia frio e chovia no Rio, o público não compareceu em grande número e os times pouparam vários titulares por causa de compromissos no meio de semana pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Resultados e calendário Por tudo isso, não se podia esperar mesmo uma partida interessante. O Sport foi até mais objetivo na maior parte do tempo e desperdiçou pelo menos uma grande oportunidade, num lance em que o goleiro Renan saiu mal do gol e Romerito concluiu de joelho para fora. Minutos depois, numa jogada individual de Eduardo, que passou por dois adversários e chutou forte para defesa parcial de Magrão, o atacante Jorge Henrique aproveitou o rebote e finalizou com precisão. O Botafogo seguia para o intervalo com a vantagem de 1 a 0, mas a torcida não gostava do ‘espetáculo’. O jogo continuou arrastado na etapa final e o Sport chegou próximo do empate. Na verdade, marcou um gol, mal anulado, num chute de Carlinhos Bala. Aos 27 do 2.º tempo, a luz acabou no estádio. Ficou tudo escuro por 19 minutos. Se com a bola rolando, o programa de quem foi ao Engenhão já deixava a desejar, com o blecaute alguns torcedores, mais impacientes, tomaram o caminho de casa. Foram embora sem ver Diguinho receber passe de Jorge Henrique, driblar Magrão e ampliar para 2 a 0, no último minuto do tempo normal. "Estrear no Brasileiro com vitória dentro de casa é um passo importante para quem tem o objetivo de disputar o título", disse Diguinho, autor do gol mais bonito da partida.