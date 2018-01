Botafogo joga para recuperar a liderança Beneficiado pelo empate do Palmeiras com o Sport, o Botafogo pode recuperar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na partida desta terça-feira contra o Caxias, em Caio Martins. Uma vitória fará o Alvinegro ficar um ponto à frente da equipe paulista, que lhe havia tirado a primeira posição. A possibilidade de voltar a ser o líder, porém, esbarra no retrospecto ruim dos cariocas contra equipes do sul. "Realmente, não tivemos bons resultados contra times do Sul, mas confio nos jogadores que tenho à disposição", disse Levir. Até agora, foram três partidas: o Botafogo empatou com Avaí-SC e Londrina-PR e foi derrotado pelo Joinville. O treinador acredita que o Alvinegro conseguirá superar a provável retranca do Caxias. "Temos que jogar com inteligência e procurar aproveitar as falhas do adversário", afirmou Levir, que confirmou a escalação de Têti no meio-de-campo. Com o volante Túlio suspenso, o veterano Valdo vai atuar mais recuado, enquanto Camacho será o responsável pela armação das jogadas de ataque. Camacho, que ainda não conseguiu conquistar a torcida do Botafogo, espera finalmente poder ter uma boa atuação. "Eu jogo de forma coletiva e por isso apareço muito pouco para os torcedores. Talvez, se eu marcar um gol, eles me notem mais", disse o jogador. O Botafogo deve jogar com Max; Márcio Gomes, Edgar, Sandro e Jorginho Paulista; Fernando, Valdo, Têti e Camacho; Dill e Leandrão. O árbitro da partida será Rogério Pereira da Costa. O jogo, que deve iniciar às 20h30 e será realizado em Caio Martins.