Botafogo joga pela liderança na Série B O Botafogo ainda sonha em terminar na liderança a primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Para tanto, precisa vencer o São Raimundo, às 21h40, no Estádio Vivaldão, e torcer por um empate ou derrota do Palmeiras contra o Avaí. O Alviverde está um ponto na frente (41 a 40). Em caso de empate do Alvinegro e derrota dos paulistas, os cariocas somente ultrapassam o rival se superarem a diferença de três gols no saldo. O técnico Levir Culpi, porém, está mais preocupado com a violência dentro de campo. Ele tem reclamado do excesso de faltas cometidas contra o Botafogo e acredita que o número pode aumentar na próxima fase. "Os jogos passarão a ser mais decisivos e os jogadores tendem a ficar mais nervosos", destacou o treinador. Mas Levir não descartou o desejo de superar o Palmeiras. "Empatamos com eles(0 a 0). Era uma partida que não podíamos perder de jeito nenhum", disse. Só que o Botafogo acabou deixando a liderança escapar e os paulistas tomaram a ponta da tabela. No jogo deste sábado contra o São Raimundo, Levir vai fazer alguns testes. Como o Alvinegro já está classificado, o treinador acha por bem avaliar alguns jogadores que podem vir a ser fundamentais na fase final da competição. O goleiro Max será poupado e substituído pelo jovem Jefferson. E o atacante Hugo, de apenas 17 anos, deverá entrar no segundo tempo. O Botafogo tem quatro desfalques: o zagueiro Sandro, machucado, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista e os atacantes Dill e Leandrão, todos suspensos. O volante Fernando será improvisado na zaga. Daniel volta à lateral e o meia Almir será deslocado para o ataque e vai atuar ao lado de Edvaldo.