Botafogo joga por sua salvação O clima é de tensão e de ansiedade no Botafogo. O jogo deste sábado, contra o Coritiba, às 16 horas, no Estádio Caio Martins, é classificado por todos (dirigentes, comissão técnico e jogadores) como decisivo para as pretensões do Alvinegro neste Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota, a equipe carioca pode ficar mais próxima de retornar à Série B, justamente no ano de seu centenário. Diante de tal ameaça, uma solução encontrada pelo técnico Paulo Bonamigo foi a de pedir que os torcedores compareçam em bom número ao Caio Martins e apóiem a equipe. O retrospecto do Botafogo atuando em casa, sob o comando de Bonamigo, é positivo: ainda não perdeu. Foram quatro vitórias e três empates. "É um momento de mobilização. A torcida tem que esquecer o passado da equipe e pensar no que vem pela frente", declarou o técnico alvinegro, que considera o empate hoje um mau resultado. A explicação é simples: o Botafogo tem 43 pontos e é o primeiro da lista dos quatro clubes que estão na zona de rebaixamento do Nacional. "Somente a vitória, apenas ela, nos interessa", disse o treinador. O Coritiba não é um time desconhecido para Bonamigo, que tem passagens no comando do adversário. Ele alertou o grupo alvinegro para a forte marcação exercida pelo time do técnico Antônio Lopes. Quer ver o Botafogo com "disposição de sobra e boa qualidade técnica". Bonamigo, porém, não deixou de lado a defesa alvinegra. Com Scheidt suspenso e João Carlos em má fase, ele optou por escalar Gustavo e Rafael Marques, que vão ter a responsabilidade de anular os atacantes Tuta e Aristizabal. João Carlos ficou inconformado ao ser barrado, mas preferiu se manter calado para não prejudicar o ambiente no clube na véspera de um jogo decisivo. A única dúvida do treinador está no ataque. Ele somente vai se definir entre Alex Alves e Schwenck ao lado de Ricardinho minutos antes de o time entrar em campo. A tendência, no entanto, é que Alex Alves inicie. "Não tenho preferência para jogar com ninguém. Alex Alves e Schwenck são bons jogadores. Espero apenas que o Botafogo vença e saia da área de risco", destacou Ricardinho.